La icónica actriz mexicana compartió un video en Instagram, en donde, con celular en mano, mostró parte del discurso que dio el mandatario; allí se destaca el momento en el que dijo: “Yo les voy a decir cuándo no salgan”, desestimando así la crisis mundial que se vive a causa de la pandemia.

Por lo anterior, Thalía se mostró fúrica y recordó que la recomendación de los especialistas es no salir, pues muchas personas no saben si están infectadas o no, esto, debido a que el virus “puede tomar hasta 14 días” para reflejar síntomas en el organismo.

Además, la intérprete reconoció que no acatar las instrucciones que a diario recorren el mundo para prevenir el virus es una irresponsabilidad, puesto que así se ponen en peligro a las personas más vulnerables, como aquellos que tienen el sistema inmunológico débil, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.

“Todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman enserio. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando. Paren y quédense en casa”, fue la última recomendación que hizo la mexicana.

Ante la inquietante recomendación de López Obrador, la artista agregó en el post del video que muchos profesionales de la salud están arriesgando sus vidas para controlar este virus, así que lo mínimo que se debe hacer es apoyarlos con el aislamiento.

“Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país”, concluyó.

Aquí, la grabación: