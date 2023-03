El nombre de Sebastian Lletget volvió a ser tendencia y no por pedirle la mano a su novia Becky G. Esta vez, la pareja encabeza los titulares de la prensa internacional por atravesar, aparentemente, una crisis en su compromiso de solo tres meses. Una supuesta infidelidad de Lletget hacia la cantante sería la razón por la que la pareja estaría distanciada.

Apenas hasta ayer, Sebastian rompió el silencio y confirmó los rumores pidiéndole, públicamente, perdón a la cantante de 26 años.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces. He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones, confesó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.