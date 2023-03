Hace un tiempo, a Maluma y Neymar los unió un chisme: que el jugador estaba saliendo con la ex del cantante, Natalia Barulich, cuando no llevaba mucho tiempo de su ruptura con el colombiano.

De inmediato comenzaron los comentarios, la gran mayoría asegurando que “Neymar le había quitado la novia a Maluma” y que en ese triángulo amoroso hubo “cachos”.

Lo cierto es que el cantante no había hablado del tema, hasta ahora, cuando en medio de una entrevista con Alofoke Radio Show se sinceró sobre lo ocurrido.

“Neymar me quitó mi novia”, fue lo primero que dijo, aunque más tarde aseguró que esta expresión era chiste: “No, mentiras”.

De acuerdo con él, no se sintió mal al enterarse de que su ex estaba saliendo con alguien más, en este caso el jugador, ya que tenía muy claro que, al decir adiós, cada uno tenía derecho a ver otras personas.

“Yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos. Pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso. Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos”.

En cuanto a una infidelidad, Maluma dejó la puerta abierta al tema con sus palabras, pues de acuerdo con él, terminaron y de inmediato, Natalia ya estaba con el brasileño.

“¿Terminaste con Natalia y a los cuántos minutos estaba con Neymar?”, le preguntó el entrevistador, a lo que el paisa respondió que: “Demás que a los 30 segundos, no sé. No tengo ni idea, ni me importa”.

