El mediocampista del FC Dallas, Sebastián Lletget, fue acusado de serle infiel a su prometida, la famosa cantante Becky G.

Las acusaciones se hicieron de forma anónima a través de una cuenta de Instagram y según el acusador o acusadora, la infidelidad ocurrió en febrero de 2023 en una discoteca de Madrid, España.

En el ‘post’ se afirma tener evidencia convincente del incidente, incluidas fotos y videos íntimos y se invitó a Becky G a contactar para obtener las pruebas.

Sebastián Lletget has *allegedly* cheated on Becky G. The couple just got engaged recently.

Lletget lost his spot in the USMNT, got bounced around by teams in MLS, and now about to lose Becky G is just over a year. The man is fumbling HARD.

pic.twitter.com/bcnnGWxek9

— Anthony (@anthonykyaw) March 23, 2023