View this post on Instagram

¿Están listos para cantar a todo pulmón y bailar los éxitos del puertorriqueño? Prepárense porque Ricky Martin es uno de los artistas internacionales invitados a cantar en el Carnaval de Barranquilla 2020 y estará el viernes 21 de febrero en el Metro Concierto, según revelaron a EL HERALDO fuentes cercanas al evento. Una nómina de artistas acompañará al intérprete de éxitos como ‘Livin’ la vida loca’ y ‘La mordidita’, la cual será anunciada la próxima semana. Recientemente, el concierto se ha realizado en el parqueadero del Club Campestre, pero hasta el momento se desconoce la locación para el próximo año. Ampliación de esta noticia en www.elheraldo.co 📲 #Carnaval2020 #CarnavalDeBarranquilla #RickyMartin #Metroconcierto