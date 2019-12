green

Por eso, le dejó un ofensivo mensaje en los comentarios de un trino donde la artista hablaba del evento, así como de su inconformismo con lo que está pasando en el país.

“Este domingo ¡Vamos a llenar la séptima! Nos vemos a las 8:30 [a.m.] en el Planetario. No nos van a callar y si nuestra voz incomoda, menos nos vamos a callar. Son muchos años de abandono, muchos y ya no vamos a ‘volver a la normalidad’ porque a Colombia la está matando la normalidad”, escribió Adriana Lucía, y Cabal reaccionó: “Dizque cristiana. Otra arrebatada por la hipoglicemia”.

Al ver eso, actrices como Natalia Reyes y Carolina Guerra salieron en defensa de la cantante, y la segunda, incluso, le dijo a la congresista que había escrito mal una palabra.

“Mafecilla pilla’: Se escribe hipoglucemia. Eso primero”, expresó Carolina, y luego agregó: “Lo otro es que no sé si Adriana Lucía la sufra, ojalá que no pues los síntomas son terribles”.

Pero ahí no paró el mensaje de la actriz contra Cabal, la última parte se la dedicó con menos anestesia, y le preguntó:

“Pero cuéntanos tú ¿cuál es esa enfermedad tan aguda que te aqueja a ti y que te tiene derramando tanta estupidez por esa boca?”.

Ante eso, Cabal solo contestó reposteando una corrección que le hizo un tuitero a Guerra, en la que él da a entender que supuestamente la senadora no se equivocó en la forma que escribió la mencionada palabra.

No obstante, cabe mencionar que sitios especializados en el buen uso de la lengua española, como la RAE y Fundeu, le dan la razón a la actriz, pues no incluyen la palabra hipoglicemia, sino que la que aceptan es hipoglucemia.

Es más, ante la duda “¿se dice hipoglucemia o hipoglicemia?”, Fundeu explicó: “La voz correcta es hipoglucemia. Esa palabra da nombre a una condición en la que el nivel de la glucosa se manifiesta por debajo de lo normal para el cuerpo. Como se trata de niveles de glucosa —un tipo de azúcar—, se dice hipoglucemia. Cuando los niveles son altos se trata de hiperglucemia”.

A continuación, compartimos los mencionados trinos:

Dizque cristiana. Otra arrebatada por la hipoglicemia. https://t.co/5Mv7mdmSkv — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 5, 2019

Mafecilla pilla: Se escribe hipoglucemia. Eso primero. Lo otro es que no se si Adriana Lucia la sufra, ojalá que no pues los síntomas son terribles. Pero cuéntanos tu ¿cual es esa enfermedad tan aguda que te aqueja a ti y que te tiene derramando tanta estupidez por esa boca? https://t.co/beaG52cseK — Carolina Guerra (@carolinaguerram) December 5, 2019