Todo empezó cuando Adriana confirmó su participación del domingo en el concierto ‘Un canto x Colombia’, que se organizó para apoyar las manifestaciones, y María Fernanda le dijo:

“Dizque cristiana. Otra arrebatada por la hipoglicemia“, comentó la senadora, y Reyes salió a defender a la cantante diciendo que Cabal “está arrebatada por la rabia y la ceguera del gobierno que no quiere oír lo que pasa en las calles“.

Además, la protagonista de ‘Terminator’ aseguró que no conoce a la intérprete, pero que la ama y agradeció su sensatez.

Dizque Senadora.. María Fernanda está arrebatada por la rabia y la ceguera del gobierno que no quiere oír lo que pasa en las calles, seguir ignorando a la mayoría solo alimenta la insatisfacción de los colombianos. No te conozco pero te amo @AdrianaLucia , gracias por tu sensatez. https://t.co/1GX8QpuYw8

Toda la discusión no pasó desapercibida para los tuiteros y uno de ellos le dijo:

“No sea vaga, no marche, produzca. Mamerta de izquierda, ¿te está pagando el foro de Sao Paulo?”.

Ante el reclamo, Natalia le dijo al hombre, identificado como Isaías David, que le queda muy fácil averiguar que ella produce, trabaja y también si marcha; además, le aclaró que no pertenece a ninguna corriente política, solo es “un ser humano que, como muchos, quiere un país mejor“.

“Por esas etiquetas es que seguimos divididos y no construimos“, concluyó la artista.

Querido, te queda fácil averiguar que produzco, trabajo y TAMBIÉN marcho. No soy de izquierda ni de derecha, no soy Petrista ni Santista ni Chavista ni vaga, soy un ser humano que como muchos quiere un país mejor. Por esas etiquetas es que seguimos dividos y no construimos 🙄 https://t.co/6dCP8WxuIT

