La artista se convirtió en un blanco de los defensores del presidente Iván Duque, pues le cuestionan no haber hecho ruido bajo la administración de Juan Manuel, porque, según ellos, ahí estaba recibiendo ‘mermelada’.

Para tratar de desprestigiar a Adriana Lucía, varios tuiteros le sacaron en cara que ella obtuvo un contrato con Fontur por $ 225’040.000, cosa que ella ni oculta ni ve como un torcido.

¿Ser imagen de Fontur es un delito, es ilegal? La lista de los artistas que hemos sido imagen para la promoción del país es gigantesca. No sólo nacionales sino internacionales. Es más, les agrego a los que buscaron el contrato legal y público, que se cumplió DE HACE TRES AÑOS — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 4, 2019

“Me parece muy chistoso que saquen un contrato de Fontur, cuando yo no sé cuánta es la lista de los artistas colombianos que hemos trabajado con Fontur promocionando los lugares turísticos. A mí me encantaría que al lado de eso pusieran el video, para que vieran de qué se trata el video. Yo he sido una mujer coherente. Es más, es un contrato público, público. Es tan público que tú lo tienes ahí en la mano”, le dijo la cantante a La FM. en la mañana del jueves, reforzando las respuesta que le ha dado a varios críticos en Twitter.

A mí, no me van a callar sacándome a relucir algo hecho de manera correcta como algo indecente, porque no es así. Y así como de manera VOLUNTARIA, acompañé al ex presidente @JuanManSantos porque creo y sigo creyendo en que el camino es La Paz; también le hice un llamado público — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 4, 2019

“Yo trabajé con Fontur al igual que Fonseca, Carlos Vives, Ricky Martin, una lista interminable. Es un contrato completamente legal, que se cumplio, que se hizo hace muchos años. Yo creo que esa estrategia de mirar con el retrovisor es una cosa absurda. Además, es una cosa completamente legal, que se cumplió, y que el video quedó precioso. Que precisamente se graba en un lugar olvidado por el Estado, que se llama Providencia. Ojalá lo vieran, se llama ‘Pa’ fuera los dolores’, y búsquenlo en YouTube, que ese es mi sueño, que por favor lo vean”, agregó la intérprete, que se ha convertido en una de las voceras más visibles del colectivo de artistas que se sumó al paro nacional y que recorrerá diferentes puntos de Bogotá el próximo domingo, y quien en Twitter explicó en qué se van esos recursos económicos en un proyecto con el que ahora quieren quitarle legitimidad a su protesta en contra del actual Gobierno.

A mí no me pagaron por promocionar una canción. Es una producción audiovisual y promocional; los que de verdad saben de esto o investigan saben que es un presupuesto justo, que incluye grabación, producción, promoción. No invente, cuestione a los políticos, esto es público. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 4, 2019

Nicolás? NO LO PUEDO CREER. Yo no te conocí así cuando trabajabas conmigo. Sigue leyendo, tú trabajas en esto, sabes que en una producción audiovisual con promoción incluida ahí no me queda un peso. También sabes que muchísimos artistas trabajan con Fontur. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 4, 2019

En la conversación con la emisora, Adriana Lucía aprovechó para contar que también hizo parte de la campaña ‘Compre colombiano’, otro contrato abiertamente público, pero que no por eso “he comprometido mi postura y mis opiniones políticas”.

En su defensa, les recordó a sus detractores que “también pueden buscar en YouTube donde le digo al presidente Santos que pilas con los líderes sociales. Estoy totalmente tranquila porque soy una mujer que he hecho las cosas correctamente y además completamente [en] público”, finalizó en su entrevista con la frecuencia radial.

En la red social en la que desde la noche del miércoles le ‘dan palo’, Adriana invitó a que así como se organizan para trolearla, lo hagan para “encaminar el país”. De igual forma, así como le había dicho enfáticamente a Pulzo en el lanzamiento de ‘Un canto x Colombia’ el pasado martes, Adriana Lucía repitió que “Esto lleva más de 50 años pero a este presidente le tocó este pedazo de la historia”.

Busquen “Adriana Lucía” en Twitter, y miren cómo organizan la información, todos moviendo el contrato, los mismos mensajes; ¡tan organizaditos para hacer daño! Organícense más bien para encaminar el país. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 4, 2019