El intérprete de ‘La mordidita’ fue uno de los invitados al evento de moda en el que también estuvo el colombiano Maluma en compañía de dos de las Kardashian, y a través de sus historias de Instagram mostró los detalles finales de su preparación previa al desfile de la marca de lujo.

“¿Cómo se ve?, Good?”, se escucha a Ricky decir antes de que la cámara baje hasta su entrepierna y él decida tantear sus atributos más íntimos para el deleite de cientos de seguidores que lo siguen considerando uno de los hombres más guapos del mundo.

El sugerente gesto de Ricky pasó de Instagram a Twitter, en donde muchos expresaron diversas reacciones que poco tuvieron que ver con su atuendo blanco combinado con camisa azul.

“Me vas a matar” y “Ricky Martin es la única persona en este planeta que se puede agarrar el huevo ahí frente a la cámara y no deja de verse ‘classy’” son solo algunos de los comentarios que ha desatado el atrevido video del cantante.

Sigo con mi fiel convicción de que Ricky Martin no es humano, tanta perfección no puede existir https://t.co/6Rvpdj50U0

Ok, El video de Ricky Martin me excito.

“Ricky nos dio un regalo adelantado de Navidad con esa agarrada”

Ricky Martin gave us an early Christmas gift with that grab 🤤pic.twitter.com/5WyxLlsxxj

— ok sis (@ChanceOfShade) December 4, 2019