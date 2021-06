Para la artista, laborar con Carlos Torres (‘Charly flow’ en la producción) fue un privilegio, pues en él encontró más que una cara bonita o un simple galán de televisión.

“Carlos Torres es el compañero más respetuoso que he tenido en mi carrera. […] Me sorprendió para bien, nunca había trabajado con él; es muy profesional”, fueron unos de los elogios de la famosa para su colega, de quien además destacó su sentido del humor.

Justo en medio de los halagos indicó qué tan duro o incómodo fue hacer escenas de amor con el actor y si hubo espacio para tener sentimientos de verdad, como se puede escuchar en los primeros minutos de este video de Pulzo, donde Luna Baxter también contó si ha tenido líos con una pareja por ese tipo de grabaciones, cómo fue su ‘casting’ para ‘La reina del flow 2’ (con cambio de ‘look’), cuánto la intimidaba ‘Lucho’ Velasco en esa producción y anécdotas que vivió en la novela, incluido un accidente.

Escenas de Luna Baxter y Carlos Torres en ‘La reina del flow’: ¿hubo sentimientos?

Sí existieron sentimientos, pero no de amor de pareja en la vida real, confesó la artista en la entrevista con este medio, donde aseveró:

“Para mí es importante que afuera de la situación haya completa claridad de que aquí no hay nada y cuando surge la situación uno dice, bueno, acá me voy a dejar llevar. Entonces, sentimientos, nada más allá de admiración y cariño por el compañero”.

Y es que la celebridad colombiana confesó que para ella es vital, en estas grabaciones, el profesionalismo y la confianza, dentro y fuera del set, al punto que en su caso llegó a conocer hasta a la novia de Carlos Torres.

“Uno dice qué tanto se puede llegar a meter en la situación y siento que la clave es saber que tu compañero es respetuoso y que uno está en completa confianza. […] Soy superrespetuosa, siempre conozco a las novias de mis compañeros y sé lo que es estar del otro lado. [….] Y se lo he dicho a Carlos: ‘De verdad, gracias, porque me sentí en completa confianza’. Es tan claro y profesional, que no hay nada turbio…. Y ni siquiera turbio, porque en últimas los actores estamos 100 % entregados al momento y, obviamente, sentir es válido, pero con él, de verdad, había algo en mi cabeza, que podía decir: ‘No, aquí hay confianza absoluta’. No me sentí incómoda en ningún momento”, manifestó Luna Baxter en la entrevista.

Sobre las escenas que exponen la intimidad, y de las que ya han hablado actrices como Juliana Galvis, la famosa de ‘La reina del flow 2’ también contó que en el pasado llegó a tener problemas con una pareja. Ese novio no era del medio (la actriz afirmó que “nunca” ha salido con un actor) y la hizo sentir como si ella le hubiera sido infiel.