Para la actriz fue muy retador que su personaje en ‘La reina del flow 2’, una agente de la DEA que se infiltra en la organización de ‘Manín’ (actuado por ‘Lucho’ Velasco, de quien dijo la intimidó en grabaciones), tuviera que manejar armas y hacer escenas de acción con hombres.

Por esa razón, la estrella de la televisión nacional señaló que, incluso, debió tomar algunas clases, entre otras, de defensa personal.

No obstante, en la charla con Pulzo, que se puede escuchar en el siguiente video, ella misma se criticó una escena en la que desarmaba a otro personaje, pues no salió como hubiera querido ya que la pistola se le enredó, y también recordó otra grabación en la que sufrió un accidente que le dejó un marca en la mano (minuto 7:07).

Cómo fue accidente de Luna Baxter en ‘La reina del flow’

Todo sucedió en Medellín, Antioquia, según la actriz, que añadió que la escena en la que resultó afectada ya fue emitida, pues fue “la primera vez que se vio que Silvia carga un arma”.

“Está [Silvia] dentro del carro discutiendo con Charly, se abre el compartimento del carro, hay un arma y los dos como que peleamos por cogerla. En la mitad de la escena la cogí yo y con el plástico me corté durísimo el dedo y, de hecho, tengo una cicatriz en la mano [en un dedo]”, contó Luna Baxter en el video de esta nota.

Y aunque fue feliz grabando la novela que tiene buen ‘rating’, por el reto actoral que le impuso y el elenco que la acompañó, lo del accidente no fue lo único feo con lo que tuvo que lidiar, pues en la charla con este medio revivió otras anécdotas, entre esas una gastroenteritis por la que terminó en un hospital.

“Teníamos un plan de rodaje de escenas muy importante y el primer día amanecí con una gastroenteritis terrible; me metí un purgante, y eso fue lo peor. Hay una escena, que ya salió, y es tanto el miedo que le tengo al momento, porque me acuerdo cómo fue, que no he sido capaz de verla. Era una escena muy importante para mi personaje, donde Silvia le está contando a Charly que ella también es del barrio y quería estar de su lado […pero] me tocó interrumpir los ensayos porque me sentía mal. Apenas grabamos esa escena no pude más y estuve hospitalizada en Medellín”, rememoró la actriz de ‘La reina del flow’.