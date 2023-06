Regina Betancourt de Liska, apellido que tomó de su segundo matrimonio, nació en 1936 en Concordia, Antioquia. Luego de estar más de 50 años frente a los focos de Colombia, vive una vejez tranquila, pero muy lúcida.

“Hay gente que pregunta ¿no se ha muerto la vieja? y no, no se ha muerto la vieja“, dijo en una entrevista con ‘Buen día Colombia’, en la que mostró cómo está actualmente, pues poco se sabe de ella. La última vez que había aparecido en medios fue para hablar de Gustavo Petro.

Regina 11, nombre con el que se hizo famosa en Colombia por sus posturas sobre el movimiento de la metafísica cuando nadie en el país hablaba de ello, dice que ahora hace más cosas que antes.

A sus 86 años, Regina 11 tiene muchas más historias que cualquier persona le gustaría escuchar. Como líder de un movimiento al que acudían miles de personas en busca de sanación logró ser una de las mujeres más conocidas en Colombia y eso le sirvió para llegar a varios puestos políticos y soñar hasta con ser la primera mujer presidente de Colombia.

Lo que sí logró con esa popularidad fue ser concejal de Bogotá en el periodo de 1982-1986, representante a la Cámara y senadora 1991-1994). Fue candidata presidencial en 1986, 1990 y 1994; y en las regionales de 1990, optando por una curul en la Constituyen de 1991, por su propio Movimiento Unitario Metapolítico.

Foto de Regina 11 a sus 86 años

De sus actividades se sabe poco, pero lo que sí confesó en el programa de RCN es que ahora dedica parte de su tiempo a la pintura. Esta es una imagen mostrada en el programa y que evidencia su estado actual.

Cuántos hijos tiene Regina 11

Quien en algún momento fue conocida como ‘La bruja mayor’ se casó tres veces. Su primer esposo fue un comerciante llamado Luis Restrepo, con quien contrajo nupcias cuando ella tenía 17 años. Con él tuvo 4 hijas.

Luego de la muerte de este hombre, su segundo esposo fue el motociclista Danny Liska, con quien estuvo casada 28 años (entre 1968 y 1995) y fue su acompañante en el ascenso de su carrera. Él también falleció.

Su tercer esposo fue William Coraline, con quien duró dos años (2004-2006). Cuando se separó de él, aseguró que “el divorcio es un grito de libertad”. A los pocos días la vieron de fiesta en Medellín, Cali y Bogotá.

Qué dice Regina 11 sobre si es bruja

Con la lucidez que siempre la ha caracterizado, ella aún defiende el movimiento que la hizo famosa en Colombia y al que muchas personas le adjudicaban la sanación y otros cambios trascendentales de su vida.

“Todo el mundo tiene poderes mentales, pero no nos dejan desarrollarlos porque creen que eso es brujería. Yo quiero saber qué es brujería porque ni lo yo sé”, dijo en RCN.

Sobre sus poderes dijo que recuerda cómo fue esa primera vez que los desarrolló: “Cuando yo era niña, mi hermano tuvo un problema y los hermanos de una mujer que él pretendía lo golpearon. Yo le arreglé todas partes y mi mamá se dio cuenta que yo era diferente“.

Ella fue una de las menores entre 18 hijos que tuvieron sus padres y siempre estuvo rodeada de miles de personas. De allí que hoy se sienta con la facultad de llenar escenarios multitudinarios.

“Me siguen muchísimos. Si yo digo que voy a la Plaza de Bolívar, no le va a caber una persona. En todas partes me siguen. Por lo menos 8 millones. Yo no sé ingles, francés, pero cuando tengo un grupo de mayor de 50 personas, hablo todos los idiomas“, dijo.

Sobre sus prácticas asegura: “Hacía levitación, pero decidí no volverlo a hacer porque la gente solo venía a eso y yo quería era que aprendieran”. Sin embargo, hace unos años la vincularon con el caso de una niña que tenía riesgo de sufrir psicosis.