La joven cantante, que cumplirá 19 el próximo 13 de febrero, comentó en el espacio de entretenimiento que el novio con el que estuvo durante cerca de 5 años terminó con ella y ahora está enfocada en trabajar en su carrera artística.

“El amor me dejó a mí. Yo ya llevo un ratico sola. Estoy tranquila y feliz. No me da pena decirlo”, explicó Rafaella, que se grabó en ‘body’ y dejó al descubierto su tatuaje acuático, y añadió que el desamor es algo por lo que sufre todo el mundo.

Pese a que su relación duró varios años y técnicamente fue la primera de su vida, la artista tiene claro que hay que seguir adelante y confesó al medio que no está ‘entusada’, pero sí ha crecido bastante a partir de esa experiencia.

Cabe mencionar que la hija de ‘la Reina del la tecnocarrilera‘ siempre ha mantenido su vida sentimental y familiar alejada de sus seguidores y de los medios de comunicación, por lo que para muchos fue una sorpresa conocer que tuvo un novio durante tanto tiempo.

La idea de separar su privacidad del ojo público sería algo que aprendió de Marbelle, pues su hermana Angie Cardona comentó a Pulzo hace algunos días que ellas preferían hasta mercar en las últimas horas de la noche para disfrutar de su tranquilidad.