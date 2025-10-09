En medio de los diferentes anuncios oficiales en Colombia, hubo una triste noticia para miles de fanáticos en la capital colombiana por una determinación que no tiene vuelta atrás.

El concierto de Billy Idol que estaba previsto para el 25 de noviembre en Bogotá ha sido oficialmente cancelado, tal como lo anunció la plataforma encargada de la boletería, Tuboleta, mediante un comunicado público.

Según la organización, la decisión responde a “motivos logísticos y de fuerza mayor”, y expresaron sus disculpas por cualquier molestia que la cancelación pueda provocar en los asistentes.

¿Cómo pedir reembolso por concierto cancelado de Billy Idol en Bogotá?

En ese mismo documento informaron que quienes adquirieron entradas para Billy Idol en Bogotá tendrán derecho a su devolución, aunque aclaran que no se reembolsarán los costos asociados al servicio de boletería y al envío, dado que esas funciones ya fueron prestadas.

El plazo para hacer la reclamación va desde el 8 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025 a través de los canales oficiales que dispuso la empresa.

Quienes hayan comprado sus entradas con tarjeta de crédito recibirán la devolución de forma automática al plástico utilizado, mientras que si la compra fue con débito o efectivo, la devolución podrá reclamarse en puntos de Efecty asociados en todo el país, conforme a la alianza establecida.

En el anuncio también manifestaron su consternación al tener que suspender el evento, subrayando que lamentan los inconvenientes causados pero que, ante las circunstancias de fuerza mayor, no fue posible mantener la programación original.

¿Quién es Billy Idol?

Billy Idol, cuyo nombre real es William Michael Albert Broad, nació el 30 de noviembre de 1955 en Stanmore, Middlesex, Inglaterra, y es un cantante, compositor y actor británico‑estadounidense que alcanzó fama mundial a partir de los años 80.

Inició su carrera en la escena punk como miembro de la banda Generation X luego de dejar brevemente otro grupo llamado Chelsea. Al final de esa agrupación, Idol se trasladó a Nueva York, donde emprendió su carrera como solista y colaboró con el guitarrista Steve Stevens, logrando un estilo que mezcla punk, new wave, rock y elementos pop.

Su álbum debut como solista, Billy Idol (1982), tuvo éxito gracias a canciones como ‘White Wedding’ y ‘Hot in the City’. Uno de sus discos más reconocidos es Rebel Yell (1983), que consolidó su fama con otros sencillos destacados como ‘Eyes Without a Face’.

Billy Idol también ha sido un artista visualmente icónico, con una imagen marcada por su cabello rubio platinado, su estilo provocador y su presencia escénica que lo convirtió en un símbolo de la MTV durante los años 80.

Su carrera más reciente incluye el álbum ‘Dream Into It’, lanzado en 2025, en el que explora su trayectoria vital y artística con colaboraciones y un sonido renovado que sigue manteniendo elementos de su estilo clásico.

¿Cuáles son los próximos conciertos en Bogotá?

Estos son algunos de los conciertos confirmados próximamente en Bogotá, extraídos de fuentes oficiales y plataformas de eventos:

Imagine Dragons aparece con su Loom World Tour, programado para el 17 de octubre de 2025 en Vive Claro.

En noviembre, la agenda incluye a Alejandro Fernández con su gira De Rey a Rey, los días primero y 2 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.

Otro nombre importante es Dua Lipa, con el Radical Optimism Tour, que llegará el 28 de noviembre de 2025 al Estadio El Campín, también según la agenda publicada por Ticketmaster.

Una de las últimas y más recientes presentaciones internacionales en la capital colombiana fue la de Guns N’ Roses, con su gira ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’, el pasado martes 7 de octubre de 2025 en el escenario Vive Claro Distrito Cultural.

