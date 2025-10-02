En medio de las curiosidades de la farándula en Colombia, la aparición en pública de un famoso actor de Hollywood no pasó desapercibida y fue replicada en redes sociales.

Se trata de estadounidense Cuba Gooding Jr., recordado por la participación en ‘Jerry Maguire’, por la que incluso se ganó un premio Óscar. El artista, lejos de ocultarse, se expuso como cantante en un sitio público.

Video de Cuba Gooding Jr cantando en Andrés Carne de Res en Bogotá

El actor de Holywood Cuba Gooding Jr. fue grabado cantando en Andrés Carne de Res en Bogotá, en una escena que fue directo a TikTok y que desde ahí se viralizó en múltiples espacios como la cuenta de X (antes Twitter) de Colombia Oscura.

El artista estadounidense, ganador de un premio Óscar en 1997, fue protagonista en el escenario al mostrar sus dotes como cantante, en medio de la sorpresa para propios y extraños.

Por ahora, no hay ninguna información oficial acerca de las razones que trajeron al reconocido referente del cine internacional a Colombia, aunque por ahora no pasaría de un momento de esparcimiento.

La visita de Cuba Gooding Jr. en Bogotá se debe a que tiene planes de llevar a cabo una película en la capital colombiana, de acuerdo con la misma publicación que replicó el video del artista.

¿Qué películas de Holywood se han grabado en Bogotá?

Esta no sería la primera vez que Hollywood mira a Bogotá como opción para grabar alguna clase de rodaje, pues algunas películas con participación internacional importante han sido grabadas en la capital de Colombia:

Mile 22 (2018): protagonizada por Mark Wahlberg, parte de la filmación se ejecutó en Bogotá y sus alrededores en enero‑febrero de 2018.

(2018): protagonizada por Mark Wahlberg, parte de la filmación se ejecutó en Bogotá y sus alrededores en enero‑febrero de 2018. Out of the Dark (2014): esta película de suspenso sobrenatural, coproducción entre Colombia y España, filmó parte de sus escenas en Bogotá en 2013.

(2014): esta película de suspenso sobrenatural, coproducción entre Colombia y España, filmó parte de sus escenas en Bogotá en 2013. Dora and the Search for Sol Dorado (2024): el rodaje tuvo lugar en varios departamentos de Colombia, incluyendo Bogotá.

Estas producciones destacan porque no solo usaron locaciones colombianas como metáforas, sino que realmente hicieron grabaciones en la ciudad, lo cual implica logística local, permisos, equipos y colaboración con talento nacional.

Bogotá ha sido atractiva para productores extranjeros por su diversidad arquitectónica, contraste entre zonas modernas y coloniales, y paisajes urbanos que permiten adaptarse a diferentes géneros: acción, thriller, fantasía, aventura.

¿Quién es Cuba Gooding Jr, actor?

Cuba Gooding Jr. es un actor estadounidense con brillo en Hollywood nacido el 2 de enero de 1968 en el Bronx, Nueva York. Proviene de una familia ligada al entretenimiento: su padre, Cuba Gooding Sr., fue cantante del grupo de soul The Main Ingredient, y su madre Shirley Sullivan también trabajó en la música.

Comenzó su carrera como bailarín de breakdance desde joven, participando, por ejemplo, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Hizo sus primeros papeles en televisión y luego incursionó en el cine.

Ganó reconocimiento internacional por su papel de Rod Tidwell en ‘Jerry Maguire’ (1996), por el que obtuvo el Óscar al Mejor Actor de Reparto en 1997. Entre otros papeles importantes se cuentan Boyz n the Hood (1991), Men of Honor (2000) y Pearl Harbor (2001).

Además de sus éxitos, su carrera ha tenido momentos polémicos. Ha sido objeto de acusaciones por conducta inapropiada que datan de varios años, algunas de las cuales derivaron en procesos legales. En 2022, se declaró culpable de tocamiento forzado (‘forcible touching’) en Nueva York por un incidente ocurrido en un club nocturno.

En su vida personal, se casó con Sara Kapfer en 1994, tienen tres hijos, uno de ellos Mason Gooding, también actor. Cuba Gooding Jr. ha actuado en cine, televisión y teatro, y ha sido reconocido por su energía interpretativa, versatilidad (comedia, drama, biográfico) y su capacidad de transmitir carisma y emoción en papeles exigentes.

