El arranque de los Premios Óscar tuvo un momento punzante por parte del encargado de animar a los asistentes a la ceremonia de entrega de los tradicionales galardones del cine mundial.

Después de que cada una de las grandes figuras de las películas y del espectáculo mostraron sus particularidades, el presentador Jimmy Kimmel se encargó de ponerle picante al encuentro.

Para eso, trajo a colación de manera indirecta lo que pasó con Will Smith el año pasado, situación por la que el hombre que se llevó la estatuilla a mejor actor en 2022 no asistió en esta ocasión.

Como una bofetada con guante blanco, en la que no se tuvo ni siquiera que mencionar el nombre del actor estadounidense, el conductor de la ceremonia bromeó sobre el tema.

De hecho, indicó que le darían varios minutos para dar su discurso y soltó una pulla para los participantes del año pasado al indicar que los presentes podrán hacer lo mismo que en esa ocasión: “Nada”.

No obstante, en tono jocoso, soltó una advertencia al indicar que tenía la protección de varios de los artistas presentes, entre los que mencionó al intérprete de Spiderman, como uno de los ejemplos.

Este es el video del fragmento (en inglés) en el que el presentador soltó el comentario punzante contra Will Smith en referencia por los hechos de violencia de la anterior edición.

“If anyone in this theater commits an act of violence at any point in the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute-long speech.” jokes host Jimmy Kimmel at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/qofvMJ8ZD9

— Variety (@Variety) March 13, 2023