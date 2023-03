La ceremonia de los Premios Óscar vienen con el reciente hecho de lo que sucedió con Will Smith en la pasada edición, en medio de la expectativa por conocer a los mejores del año en el espacio cinematográfico.

Lo cierto es que esta tradicional entrega tiene como aspecto determinante el paso de las celebridades con sus atuendos, al punto que algunos marcaron toda una historia en el encuentro.

A pesar de que en esta ocasión Colombia no tiene ningún aspirante para ganar una de las estatuillas, vale la pena recalcar algunas de las pintas y figuras que aparecieron frente a las cámaras en la alfombra roja.

Premios Óscar 2023: alfombra roja tuvo extravagancias y figuras claves

A continuación vamos a observar algunos de los artistas que estuvieron en los momentos previos a la ceremonia y cautivaron por su presencia frente a los fotógrafos que registraron su entrada.

La estadounidense-zimbabuense Danai Gurira, actriz recordada por su participación en ‘Pantera negra’ sorprendió con su imagen y un peinado con el que marcó diferencia entre el resto de celebridades.

El actor James Hong, de 93 años de edad, fue uno de los veteranos presentes en la gran cita y bromeó con gestos extravagantes durante su paso frente a las cámaras, que acompañó con un atuendo que tuvo un corbatín como detalle.

Jamie Lee Curtis, nominada a mejor actriz de reparto por su papel de funcionaria en la película ‘Everything Everywhere All at Once’, busca su primera estatuilla y para ello utilizó un traje clásico.

Lenny Kravitz, que cantará durante la ceremonia de los tradicionales galardones del cine internacional, sacó a relucir su irreverencia con un traje con el que marcó diferencia entre los asistentes.

Emily Blunt y Dwayne Johnson, compañeros en la película ‘Jungle Cruise’, demostraron elegancia muy a su propio estilo. El exluchador de la WWE vistió un particular abrigo.

Angela Bassett, nominada como mejor actriz de reparto por ‘Pantera negra’, lució un vestido con múltiples detalles de diseño tanto en el pecho como en la parte inferior, que también tuvo algo de extensión.

La actriz Mindy Kaling mostró un vestido blanco con un diseño muy especial en la parte superior y que tuvo cubiertos los brazos. Un estilo muy original entre las figuras presentes.

La mexicana Salma Hayek remarcó su figura en un vestido brillante, que tuvo una presentación con escote y que permitió ver sus hombros.

El actor Brendan Fraser, con un estilo muy clásico, fue uno de los que más llamó la atención con su llegada en medio de su nominación como mejor actor por la película ‘La ballena’.