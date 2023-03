Uno de los momentos más vergonzosos vistos por televisión en vivo se vivió el 5 de marzo de 2022 durante la celebración de los premios Óscar. Durante la transmisión, el comediante Chris Rock hizo una serie de chistes dirigidos a la esposa del actor Will Smith, quien, al recibir uno de los premios’, aprovechó la oportunidad para golpear de una cachetada al presentador.

(Le puede interesar: Películas nominadas a los Premios Óscar 2023 que puede ver por Netflix)

Las imágenes dieron la vuelta al mundo e incluso un año después, sigue siendo tema de conversación. Este fin de semana, el comediante utilizó un espacio de su más reciente ‘stand up comedy’ para explicar sus sensaciones de un hecho que le dio la vuelta al mundo.

“¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah [Winfrey] o Gayl [King] llorando, nunca va a pasar. Recibí un golpe como [Manny] Pacquiao”, dijo Rock, de acuerdo con el medio estadounidense NBC.

(Ver más: “Todavía me duele”: Chris Rock, casi un año después, tiró dardo a Will Smith por bofetada)

Además de este episodio, durante los 94 años de existencia de los premios Óscar, se han vivido momentos emocionantes, felices, curiosos y otros muy vergonzosos recordados por ET Online.

Los momentos más polémicos de los premios Óscar

El sobre equivocado

En 2017, los Óscar tuvieron un final sorprendente cuando ‘La La Land’ fue declarada ganadora de Mejor Película, pero en realidad, había sido ‘Moonlight’ la elegida para ganar el premio. Todo sucedió porque los presentadores recibieron accidentalmente el sobre de la ganadora a la Mejor Actriz (Emma Stone, del musical nominado). Los hechos fueron aclarados casi que de inmediato y finalmente el equipo del real ganador subió al escenario, donde el productor Jordan Horowitz, les entregó la estatuilla.

(Vea también: Conozca cuáles son las películas con más premios Óscar de todos los tiempos)

El beso entre Angelia Jolie y su hermano

Angelina Jolie mostró demasiado afecto por su hermano, James Haven, durante su aparición en los Óscar 2000. Ese año, Jolie ganó el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en ‘Inocencia interrumpida’ y durante su discurso declaró: “Estoy en estado de ‘shock’, y ahora mismo estoy tan enamorada de mi hermano”. Esa misma noche, fueron fotografiados besándose en los labios.

Un intruso en el escenario

En 1974, mientras el presentador David Niven introducía a Elizabeth Taylor, un hombre sin ropa, identificado como el fotógrafo y galerista Robert Opal, se subió al escenario durante la emisión en directo. Niven se rió, mientras el público aplaudía, diciendo: “señoras y señores, esto era casi inevitable. Pero no es fascinante que probablemente la única risa que ese hombre consiga en su vida sea desnudándose y mostrando sus defectos”.

Adrien Brody besa a Halle Berry

Al subir al escenario para recibir su galardón al ‘mejor actor’ por su papel en ‘El pianista’ en el año 2003, el actor Adrien Brody agarró a la presentadora Halle Berry y le dio un apasionado beso. Aunque ella restó importancia al momento, Berry dio su sincera opinión durante una aparición en 2017 en ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’, diciendo: “No, eso no estaba planeado. No sabía nada de eso”.

‘Todos los nominados son blancos’

En enero de 2015, se anunciaron las nominaciones a los Óscar y la mayoría de los elegidos eran blancos. Esto llevó a April Reign, defensora de la igualdad estadounidense, a crear el ‘hashtag’ #OscarsSoWhite (los Óscar tan blancos), que se hizo viral en Twitter.

Ese año, la película Selma, dirigida por Ava DuVernay y protagonizada por David Oyelowo en el papel de Martin Luther King Jr., fue nominada a Mejor Película, pero no recibió ninguna nominación como actriz o directora. Finalmente ganó el premio a la mejor canción por el himno ‘Glory’, de Common y John Legend.

La ceremonia de los premios Óscar 2023 se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.