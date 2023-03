El próximo 12 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de los premios Óscar, que regresan un año después del recordado golpe que le propinó el actor Will Smith al comediante Chris Rock y que marcó la más reciente ceremonia.

(Vea también: Conozca cuáles son las películas con más premios Óscar de todos los tiempos)

Así ha sido el momento 💥 La brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars después de que el humorista hiciera un chiste sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith. No, no estaba en el guion. Y la bofetada es real… pic.twitter.com/bbQ5ze4LiG — Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) March 28, 2022

El bofetón que dio la vuelta al mundo y quedó grabado para siempre en la historia de los premios. Aunque el episodio ya había sido olvidado por algunos, en las últimas horas se recordó por el pronunciamiento que Rock hizo este sábado.

Chris Rock lanzo nuevos dardos a Will Smith y esposa

En un monólogo que hizo el humorista sobre lo sucedido, habló de lo que fue ese momento para su vida y aprovechó para volver a lanzar fuertes comentarios contra Smith y su esposa. El ‘show’ fue transmitido en directo por Netflix y allí el comediante aseguró que no se consideraba una víctima por lo sucedido.

“¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah [Winfrey] o Gayl [King] llorando, nunca va a pasar. Recibí un golpe como [Manny] Pacquiao”, dijo Rock, según citó el medio estadounidense NBC.

Y es que el humorista parece no haber superado ese capítulo de su vida, pues dejó muy claro que la broma acerca la cabeza rapada de Pinkett-Smith (esposa de Will Smith) dañó por completo su relación con el actor.

“Mucha gente me ha preguntado: ‘¿Cómo es que no hiciste nada esa noche?’ Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos”, agregó Rock en su monólogo, de acuerdo con lo citado por el mismo portal.

Lee También

De los 70 minutos que duró el ‘show’, el comediante dedicó los últimos 8 para lanzar uno que otro dardo al actor y su esposa. Uno de los controversiales comentarios fue que, a pesar de que toda su vida ha admirado al actor Smith, ahora lo que le gusta es ver ‘Emancipation’ (película en la que actúa Will Smith) “para ver cómo lo golpean”.

Por último, hizo un fuerte señalamiento, asegurando que él pagó los platos rotos de lo ocurrido en la relación entre Smith y su esposa.