A partir de hoy jueves y hasta el próximo martes 7 de marzo, los más de 9.500 miembros de la academia de artes y ciencias cinematográficas tendrán la oportunidad de votar por sus favoritos a los Óscar.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 12 de marzo desde el teatro Dolby en el corazón de Hollywood, lo que quiere decir que la culminación de una extenuante temporada de premiaciones está cada vez más cerca.

Así las cosas, ya se hizo el anuncio del primer grupo de artistas que subirá al escenario para abrir los sobres y anunciar a los ganadores de cada categoría. Entre las personalidades seleccionadas están: Genn Close, Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Zoe Saldaña y Emily Blunt.

En cuanto a las canciones relacionadas con los Premios Óscar de este año, hay expectativa por una de las nominadas a mejor canción original.

‘Applause’, que es interpretada por la cantante estadounidense de raíces colombianas Sofía Carson, y pertenece a la película ‘Tell It Like A Woman’, tiene los ojos de la audiencia encima, pero por la persona que la compuso, Diane Warren, que ha sido nominada 14 veces a este galardón y no ha ganado ninguna de ellas.

Arrancan las votaciones por el Óscar y Will Smith ya recibió un nuevo premio por otros lados

Aunque el actor no podrá asistir a esta ceremonia ni a ninguna otra de los Óscar por 10 años, debido a la cachetada que le dio al ‘host’ el año pasado.

El protagonista de ‘En busca de la felicidad’ cerró la temporada de premiaciones con su propio galardón, otorgado el primero de febrero por la Asociación Afroestadounidense de Críticos del Cine, debido a su participación en la película ‘Emancipación’ estrenada en diciembre del año pasado.