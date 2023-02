A un mes de que se cumpla el aniversario de la reciente edición de los Óscar, Will Smith, protagonista de la ceremonia por el bofetón que propinó en directo a Chris Rock, ha bromeado por primera vez en redes sociales sobre el altercado.

El actor ha publicado un video en TikTok en el que prueba un ejercicio que se ha hecho tendencia en la red social. En él, una chica explica algo que “cambiará tu vida y la hará más divertida e interesante”. “Puedes tomar cualquier objeto, mirarlo fijamente y preguntarle qué es lo que piensa sobre ti, porque todo tiene conciencia”, comenta.

Un lapicero, un automóvil, dinero, son algunos de los ejemplos que propone y de los que a través de la intuición “obtendrás una respuesta en tu mente”. Will Smith observa la explicación atentamente y al final del vídeo pone el ejercicio en práctica observando su estatuilla. Sin embargo, la mueca que exhibe el intérprete deja entrever que el objeto que ha elegido no es el más adecuado para que le diga qué es lo que piensa sobre él.

Y es que el Óscar que ganó Smith hace once meses por su papel en “Rey Richard: Una familia ganadora” llegó precedido, pocos minutos antes, de su mencionada cachetada a Rock, quien había hecho comentarios sobre la alopecia de su mujer. Hasta el momento, los pocos comentarios del actor sobre la agresión que perpetró contra su compañero siempre habían sido en tono de disculpa y mostrándose arrepentido.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También quiero pedir perdón a la Academia, los productores de la gala, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo”, expuso en Instagram después de la ceremonia.