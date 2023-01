Será la edición número 95 de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Más de nueve décadas destacando las mejores producciones cinematográficas.

Se revelaron los nominados a las 23 categorías que se entregarán este año, en una ceremonia que se realizará el próximo 12 de marzo. La más nominada, una película que ya se vio en cine en Colombia, Todo en todas partes al mismo tiempo, una historia de dos directores llamados Daniel, uno de apellido Kwan y otro Scheinert. Los “danieles” crearon un multiverso fuera de las cintas de superhéroes y están recogiendo los frutos de su osadía.

Otra gran nominada es la alemana Sin novedad en el frente (se puede ver en Netflix), que acumula 9 opciones en total y busca emular a otra extranjera, Parásito, que en 2019 fue el primer filme de habla no inglesa que logró el gran premio de la noche, el de Mejor película. También con 9 está El espíritu de la isla, que llegará a cartelera en Colombia el 2 de febrero.

De ahí en adelante grandes nombres que repiten nominación y otros que estrenan, como los actores que, de 20 opcionados, 16 nunca habían conseguido figurar en estos premios.

Mientras llega la fecha de la ceremonia más glamurosa del cine, puede ponerse al día con algunos datos curiosos.

Mejor actor será nuevo

Los cinco actores nominados en esta categoría nunca han ganado un Óscar ni tampoco habían sido nominados antes. Brendan Fraser, Colin Farrell, Austin Butler, Paul Mescal y Bill Nighy llegarán como novatos a la gala.

En la categoría de Mejor actor de reparto también hay cuatro que nunca habían pisado la alfombra roja como nominados: Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan y Ke Huy Quan. Solo Judd Hirsch ya había estado nominado en 1981.

Un director ganador

Steven Spielberg consiguió la vigésimo segunda nominación en su carrera (novena en la categoría de director). Tiene 4 Óscar en su casa (uno honorífico) y no gana desde 1999 cuando consiguió el de Mejor director por Salvando al Soldado Ryan.

La actriz más nominada

Cate Blanchett logró su octava nominación a los Óscar por su protagónico en TÁR. Ya ha ganado dos premios en su carrera: en 2005 por El aviador y en 2014 por Blue Jasmine.

En esa categoría compite con Ana de Armas, Andrea Riseborough y Michelle Yeoh que nunca habían sido nominadas y también con Michelle Williams que acumula su quinta nominación y nunca ha ganado.

Como Mejor actriz de reparto también hay muchas que se estrenan como Hong Chau, Kerry Condon, Stephanie Hsu y la reconocida Jamie Lee Curtis quienes nunca habían ingresado a alguna quiniela de los Óscar. La única de esta categoría que ya había sido nominada es Angela Bassett, quien lo consiguió en 1994 por la cinta Tina, la verdadera historia de Tina Turner, sin ganar.

Mejor película extranjera

Alemania con Sin novedad en el frente y Argentina con Argentina, 1985 compiten en la categoría Mejor película internacional en la que ya han ganado el Óscar en dos ocasiones: Alemania por En algún lugar de África (2002) y La vida de los otros (2006) y Argentina con La historia oficial (1985) y El secreto de sus ojos en (2009). Alguna ganará este año o le cederá el premio a la primera vez de Bélgica e Irlanda o la segunda de Polonia.

Por otra parte, Argentina, con esos dos premios y con ocho nominaciones en esta categoría se convierte en el país latinoamericano más reconocido por la Academia de Hollywood.

La eterna nominada

Con la de este año, Diane Warren completó su nominación número 14 en la categoría de Mejor canción original en un premio que nunca ha ganado. La escritora de canciones como I don’t want to miss a thing de Armageddon o There You’ll Be de Pearl Harbor no se rinde, ¿será que esta 14 es la vencida?

Una leyenda musical

53 nominaciones completa el músico John Williams, el creador de bandas sonoras tan reconocidas como las de E.T, Star Wars, Superman, Indiana Jones, La lista de Schindler, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, entre otras. Ha ganado 5 Óscar en su carrera y el último lo consiguió en 1994 por la música de La lista de Schindler. Williams tiene actualmente 90 años.

Otra extranjera a Mejor película

Desde que Parásito consiguió el Óscar como Mejor película en 2019 las opciones de que una cinta extranjera logre este galardón no son tan lejanas.

Este año el filme alemán Sin novedad en el frente es la cinta número 15 de habla no inglesa que consigue la nominación en la categoría más importante. Además es la primera cinta alemana que lo consigue.

Tom Cruise va por su primer Óscar

Aunque es la cuarta nominación del afamado actor es la primera que consigue como productor al estar su cinta Top Gun: Maverick nominada como Mejor película.

Cruise nunca ha ganado un Óscar ni siquiera como actor cuando ha estado nominado en tres ocasiones.