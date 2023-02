El astro de la selección de Argentina Lionel Messi se sumó el lunes desde las redes sociales a la campaña de sus compatriotas para que ‘Argentina, 1985′ reciba el premio Óscar a mejor película internacional el 12 de marzo.

(Lea también: Con nuevo ‘look’, Lionel Messi le dio agónica victoria al PSG para disimular su crisis)

“Qué gran película ‘1985′ con Ricardo Darín y nominada al Óscar. Vamos por el tercero”, escribió Messi en su historia de Instagram sobre el film que narra el juicio a los jefes militares de la última dictadura de Argentina (1976-1983).

Un Óscar a mejor película internacional se convertiría en el tercero para el cine argentino, como escribió Messi, después de ‘La historia oficial’ (1985) y ‘El secreto de sus ojos’ (2009). El jugador usó la arenga “Vamos por el tercero”, muy parecida a la usada en el Mundial de Catar 2022 en el cual la albiceleste ganó su tercera Copa Mundo.

Sobre ‘Argentina, 1985′

‘Argentina, 1985′, la película de Santiago Mitre sobre el equipo de acusaciones detrás del histórico juicio a las Juntas de Argentina, ha sido nominada a un Oscar en la categoría de largometraje Internacional. Esta es la séptima nominación de Argentina en esa categoría. La última, coproducida por Kuschevatsky, fue ‘Wild Tales de Damian Szifron’ en la edición de los Oscar de 2015, donde perdió ante la polaca ‘Ida’.

En coproducción con Amazon Studios, la película protagonizada por Ricardo Darin y Peter Lanzani se centra en los esfuerzos del joven equipo de asistentes legales de Strassera para juzgar a los líderes de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Fue la primera vez en la historia que un tribunal civil llevó ante la justicia a los líderes de una dictadura militar.

(Vea también: Lionel Messi cierra puertas al Barcelona, según cercano al jugador: “No creo que vuelva”)

View this post on Instagram A post shared by Santiago Mitre (@sanmitre)

‘Argentina, 1985′, ganó recientemente el Globo de Oro a la mejor película en idioma no inglés. Sin embargo, aunque fue preseleccionada, no ganó el premio BAFTA británico. Los otros nominados en la categoría de ‘Largometraje Internacional son EO’ (Polonia), ‘All Quiet on the Western Front’ (Alemania), ‘Close’ (Bélgica) y ‘The Quiet Girl’ (Irlanda).