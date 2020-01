El pequeño detalle no pasó desapercibido entre los fans de la banda, quienes replicaron las imágenes en las que se ve un resto de comida en la dentadura del esposo de Priyanka Chopra.

Nick Jonas had food in his teeth. Yup. #GRAMMYs pic.twitter.com/apxAgrv0qP

Él, sin embargo, se tomó con humor el descuido, y luego de su presentación trinó: “Por lo menos ya saben que me como mis verduras”.

And at least you all know I eat my greens. 🤪

— Nick Jonas (@nickjonas) January 27, 2020