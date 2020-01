Alicia, que es una de las cantantes R&B más destacadas de la historia, es por segundo año consecutivo la presentadora de esta importante entrega, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Aprovechando que era ella quien daba inicio a la ceremonia, la artista mencionó que no solo “Los Ángeles, América, sino el mundo entero perdió a un héroe”, así que quiso rendirle un homenaje “en su casa”, el lugar que lo vio encestar y celebrar cientos de veces.

“Estamos literalmente parados aquí, con el corazón roto, en la casa que construyó Kobe Bryant”, fue parte del discurso de Keys.

Aquí sus palabras e interpretación:

"We are literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built." Host @aliciakeys pays tribute to Kobe Bryant, his daughter and their family during her opening monologue at the #Grammys https://t.co/0BNpfw9wWV pic.twitter.com/9VzWZa2M8S — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

"We love you Kobe." @aliciakeys and Boyz II Men sing in tribute to Kobe Bryant and his family at the opening of the #Grammys https://t.co/kk0nIau0ee pic.twitter.com/v3KpXSkvyW — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Además, Lizzo, que cuenta con 8 nominaciones a los Grammy, también levantó su voz para decirle adiós al deportista, a quien hoy familiares, amigos y seguidores recuerdan con nostalgia y no solo lamentan su deceso, sino el de su hija Gianna Maria, de 13 años.

“Esta noche es para Kobe”, dijo.