‘Suso’ mostró en pantalla el supuesto mensaje que simulaba ser una publicación de Twitter, pero que, obviamente, no correspondía a ninguna cuenta real en esa red social.

“Estoy más ocupada que el cirujano de Marbel”, decía el falso trino que atribuía dicho comentario a una presunta usuaria identificada como @Envidiana, y que el presentador usó como excusa para hablar en su programa de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido Marbelle.

“Tengo derecho”, dijo la actriz en medio de una sonora carcajada con la que dio a entender que no le molestaba el chiste y que poco le importaba lo que pensaran otros sobre sus visitas al quirófano.

Respecto de esto último, la también presentadora culpó, en esa misma entrevista en ‘The suso’s show’, “un poco” a su mamá por las primeras cirugías estéticas que se hizo cuando inició su carrera artística.

Sobre los diferentes momentos en que se ha sometido al bisturí, Marbelle recordó en el programa, una vez más, cuánto ha sido criticada por este aspecto y reiteró su despreocupación frente a los comentarios:

“Yo no tengo problema y si me tocara hacerme otra cirugía, me la hago”, dijo.