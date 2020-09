green

Aunque una de las protagonistas de la exitosa producción de HBO estuvo de acuerdo con la propuesta de algunos fans de que sea Sharon Stone quien reemplace a Kim Cattrall en un próximo filme, si llega a hacerse, también explicó por qué sería difícil que ocurra.

En una charla con Andy Cohen, en la que Stone confesó cuál ha sido el actor que le ha dado los mejores besos en escena, Cynthia manifestó que “Sharon sería totalmente maravillosa”, aunque recordó que muchos han dicho, incluida Cattrall, que de hacerse otra película en la que ella no esté, como ya lo ha expresado públicamente, la cuarta mujer del grupo debería ser “una mujer de color esta vez”.

“Creo que eso es correcto”, respondió Stone, siguiendo la línea de lo dicho por la pelirroja que ahora hace parte de la serie ‘Ratched’ de Netflix, una de las más vistas en los últimos días en Colombia.

Las declaraciones de Cynthia Nixon y Sharon Stone sobre el reemplazo de la actriz que hizo de Samantha Jones se puede ver en el siguiente video:

La posición de Kim Cattrall no han cambiado

Fue en el 2017 cuando la famosa actriz que dio vida a la irreverente Samantha Jones en la serie y sus dos películas dijo que ya había cerrado su ciclo con el personaje.

“Es un gran papel. Jugué más allá de la línea de meta y algo más, y me encantó. Otra actriz debería interpretarla, tal vez podrían convertirla en una Samantha Jones afroamericana o una Samantha Jones hispana”, citó Entertainment Weekly en ese entonces, sobre una conversación de la famosa con el periodista Piers Morgan, a quien también le manifestó su desinterés por una tercera cinta.

Según el medio especializado, Kim también les dijo a sus fans que “deberían seguir adelante” y superar el programa, al tiempo que confesó que su relación con las otras protagonistas no trascendió a lo personal y fueron simplemente “colegas”.

Esa posición parece no haber cambiado, a juzgar por la respuesta que dio a Los Angeles Times en una reciente entrevista, en donde le volvieron a preguntar por su relación con las estrellas de ‘Sex and the City’: “Todo está en Google. Te invito a ‘googlear’ todo lo que he dicho al respecto. Siento que eso fue entonces, y cuando miro lo que ocurre ahora alrededor mío no tengo arrepentimientos”, respondió la actriz.