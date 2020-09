green

“Robert De Niro fue, con seguridad, el mejor ‘besador’”, dijo Stone en una conversación con el presentador Andy Cohen, en la que estuvo junto a sus compañeras Sarah Paulson y Cynthia Nixon, con quienes comparte créditos en recién estrenada serie ‘Ratched’, que es tendencia entre los televidentes de Netflix en Colombia.

La actriz añadió que ‘Bob’, como le dice de cariño, “fue de lejos el mejor” dando besos, entre otras cosas porque era el actor que ella más admiraba. “Toda mi carrera solo quería poder sentarme al otro lado de la mesa con Robert De Niro y mantenerme. Tal vez porque lo tenía en tan extraordinaria consideración, el beso fue el momento pináculo para mí”, expresó Sharon, sobre la escena que grabó con su colega en ‘Casino’ (1995).

La famosa estrella de ‘Bajos instintos’ (1992) bromeó al decir que “estaba tan enamorada de De Niro”, que él habría podido golpearla con un martillo en la cabeza y eso también le habría parecido bien.

Además, dijo que después de Robert todos los besos que siguieron en su carrera fueron “solo meeeh”, en respuesta a quién había sido el peor.

Las declaraciones de Sharon Stone se pueden escuchar en el siguiente video, publicado por ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’:

Y este es el tráiler de ‘Ratched’, la serie en la que interpreta el papel de Lenore Osgood.