Carlos Vives aseguró en una entrevista pasada con Yordi Rosado que se separó de la exreina porque en realidad ella no lo quiso y eso fue muy duro para él.

“Tuve mis desamores… con Margarita; Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. […] Es una mujer maravillosa, demalas yo que no me quiso tanto”, dijo el artista, como se escucha en este video:

No obstante, la actriz, que es el amor platónico de un reconocido presentador, dijo en un diálogo con Publimetro que en realidad ella sí lo quiso, pero no de la forma en la que él esperaba, porque sentía “envidia” del éxito que él estaba teniendo en ese momento.

“Yo realmente sentía en ese momento era que yo quería ser él, porque me sentía tan poca cosa que le tenía envidia a todo lo que era él. Eso me impedía quererlo como se debe querer a una persona así. Cuando yo veía que a él lo contrataban para cosas, yo decía: ‘También quiero ser así y que me contraten’”, indicó.

Sin embargo, De Francisco quedó despechada y la pasó muy mal cuando su matrimonio se acabó. “Me dolió mucho y me costó que pasara ese dolor por no haber sabido quererlo”.

Después del divorcio, Vives reencontró el amor en la modelo puertorriqueña Herlinda Gómez, con la que tuvo una tormentosa separación; posteriormente se casó con Claudia Elena Velásquez, su actual esposa.

Quién es la pareja actual de Margarita Rosa de Francisco

La colombiana lleva más de 10 años de relación con el neerlandés Will van der Vlugt, que es un director de fotografía al que conoció cuando ella estaba grabando ‘Paraíso travel’, por un amigo que tienen en común.

Cuando se encontraron descubrieron que tenían una conexión muy grande y eso, dijo ella, les ha permitido tener una convivencia muy sana.