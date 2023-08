En la noche del martes 1 de agosto, al set de ‘Yo me llamo’ llegó una imitadora de la actriz y cantante colombiana Margarita Rosa de Francisco. La imitación de la intérprete de ‘Gaviota’, no convenció a los jurados, en especial a Amparo Grisales:“Ay, pobre Margarita”, dijo la jurado del programa de canto e imitación.

Apenas comenzó a cantar la concursante, Grisales dejó saber que le daba pena con Margarita Rosa, pues consideró que la presentación no estaba a la altura del programa, ni del personaje representado. “Fue mi sobrina en ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’ y (fuimos) muy amigas, aunque ella lo niegue” dijo la jueza al terminar el segmento.

“Adiós, Margarita, ¡No me niegues!”, dijo Grisales mientras la imitadora se retiraba del escenario. “Yo creo mucho en el sentido de la amistad y para mí los amigos son sagrados y para toda la vida. Así no te vea seguido, no puedes salir a decir que nunca fuimos tan amigas porque en el fondo sabe que sí”.