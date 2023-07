Guillermo Vives revivió la disputa que tiene con su hermano Carlos Vives, sobre quién soltó un duro comentario al hablar de su relación actual, en medio de un problema de años atrás.

Lo cierto es que, desde el minuto 19:08 de este video de la entrevista con Eva Rey (replicada desde su cuenta de YouTube), el actor que participó en la versión original de ‘Café, con aroma de mujer’ habló sobre cómo asume la madre de ambos esa confrontación.

Aracely Flórez Restrepo, nombre de la mamá de Carlos Vives y sus hermanos, fue parte de las dudas de la periodista española, lo que llevó a la explicación de Guillermo Vives.

“Mi mamá es una mujer muy tranquila en eso. Me lo dijo una vez. Me dijo: ‘Mijo, los dos son hijos míos. Yo no tengo la culpa de quién esté cerca ahí a ustedes porque ustedes siguen siendo mis hijos pase lo que pase’. Le dije: ‘Sabes mamá, tienes absolutamente toda la razón'”, contó.