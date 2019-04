View this post on Instagram

🚨 EXCLUSIVO BLOGVALLENATO 🚨 Federico Severini (@fedeseverini), esposo de la actriz Kimberly Reyes (@kimberlyreyesh), es el protagonista del video "Ya es mío" de Ana del Castillo (@anadelcastilloj) . El videoclip fue rodado 🎬 en Barranquilla y contó también con la participación del acordeonero Omar Geles (@omargeles) y Margarita Rosa Carrillo (@margaritarosaco), una de las mejores amigas de Ana . La productora a cargo es 6609 Films (@6609films). Dentro del guión llamó la atención la escena de un accidente que sufre la cantante 🚑 . El resultado se verá a mediados del mes de abril ▶️ . (Desliza 🔛 la primera imagen y mira material exclusivo del video) . Manager: Jaime Vega (@jaimevega91) . Press Manager: Tita Contreras (@tiitacontreras)