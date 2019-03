El incidente entre los músicos se registró el 20 de febrero, cuando iban en una camioneta que terminó estrellada en una calle de Valledupar. Al comienzo se dijo que Del Castillo salió gravemente herida por la colisión, pero luego aparecieron versiones de que Mindiola la había maltratado e incluso de que la quería matar.

Lo cierto es que los artistas no se habían referido al tema, hasta este 16 de marzo que ambos aparecieron en ‘La red’ dando sus versiones y fue, entonces, cuando la cantante afirmó que ahora sí iba a denunciar al reguetonero (además de negar que no fue por plata que no lo había hecho).

“Acordamos el silencio los dos, delante de su familia, de sus hermanos. ¿Cómo puede venir a decir un abogado que yo llegué agitada [a la clínica luego del accidente]? Cuando uno está agitado no llega a UCI [Unidad de Cuidados Intensivos]; tengo imágenes de cómo llegué, entubada, con una contusión pulmonar, sangre y golpes en los pulmones […] Lo voy a denunciar apenas salga de aquí [de la entrevista]”, afirmó Ana en el programa de Caracol, y continuó:

“Pero lo que me asombra más es que, siendo pastores, jueguen con Dios, que yo lo hice solamente por hacer un bien y él viene a hundirme a mí ahora. No, no lo puedo permitir. Y que la gente me agarre rabia porque por mujeres como yo [que se quedan calladas] es que son violadas, maltratadas,ultrajadas y asesinadas… ¡no, no lo voy a permitir!”.

Y es que, por ejemplo, Mindiola en sus declaraciones negó haber maltratado a Del Castillo y menos pasarle la camioneta por encima, como han dicho testigos y como ella quiere probar ahora.

Es más, el reguetonero añadió que no solo él estaba tomado, su compañera también. Ante eso, Del Castillo adicionó que ella además iba drogada, porque él le hecho algo a su bebida.

Las acusaciones siguen de lado y lado y, por ahora, ninguna autoridad se ha referido al tema y a en qué va al proceso, pues cabe recordar que aunque Ana no había denunciado su familia sí lo hizo.

Las declaraciones de la intérprete registradas en este artículo se pueden escuchar en el siguiente video que Caracol Televisión compartió en YouTube (lo del pacto aparece desde el minuto 26:57).