“Varias páginas dijeron que me dieron 50 ‘palos’; quisiera tenerlos porque perdí bastantes bailes para carnavales, eso nadie me lo hace recuperar”, empezó aclarando la artista vallenata para las cámaras de ‘La Red’.

Según ella, decidió faltar a la rueda de prensa que convocó para explicar lo sucedido porque antes habló con Juan Mindiola y sus familiares, quienes la intentaron contactar por varios días, acordaron que los dos iban a dejar lo ocurrido en el pasado y que no hablarían al respecto.

Al parecer, los padres del cantante, que son pastores, le hablaron a la artista de los designios de Dios, luego vio llorando al hermano de él (que es colega suyo) y esto la conmovió tanto que decidió aceptar el acuerdo. Pero tiempo después se enteró de que Juan iba a hablar para medios y el trato perdió sentido.

“No me dieron plata, no me amenazaron, no me dijeron que había video sexual, nada. Creí en el tiempo de Dios y que ninguno de los dos íbamos a hablar”, aseveró.