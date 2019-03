Del Castillo le confirmó al programa que el reguetonero sí le pasó con el vehículo por encima, e incluso mostró un video de una cámara de seguridad en el que se ve como la camioneta avanza, retrocede y vuelve a andar hacia adelante con dificultad.

La artista dijo que se bajó porque quería orinar y que él puso en marcha el vehículo en reversa.

“¿Qué necesidad tenía él de retroceder la camioneta? No recuerdo tantas cosas, pero así como vi el video, así sentí que ocurrió todo. […] Es imposible que la camioneta me haya pasado a mi toda, pero sí parte de la llanta. Estábamos en una calle destapada en la que no había pavimento, no había nada”, detalló.