View this post on Instagram

Locutores de una reconocida Radio en Valledupar critican a Jaime Vega , mánager de Ana del Castillo, afirman que gracias al escándalo con Juan Mindiola, el mánager decidió subir el precio de la artista, afirman que pasó de cobrar 6 millones a cobrar 18 hasta 20 millones de pesos , cosa que no le ha gustado a los empresarios que ya la tenían contratada y por eso han cancelado sus contratos.