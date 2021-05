green

Esta novela se ha convertido en una alternativa para muchos televidentes, quienes cada noche ven las aventuras de Pedro, el galán que trata de llamar la atención de Paula. Después de varios años de haber filmado el programa, muchos de sus personajes han tenido cambios en su aspecto físico.

No obstante, otros no pudieron gozar nuevamente de las escenas, de las cuales fueron protagonistas, debido a que murieron. Pese a que la mayoría del elenco continúa con vida, hay algunas ausencias, de los papeles principales, que los seguidores de ‘Pedro, el escamoso’ no olvidarán.

Personajes de ‘Pedro, el escamoso’ que murieron

Teresa Gutiérrez:

Esta actriz se volvió un símbolo de la televisión colombiana por su participación en una gran cantidad de producciones en el país. Ella nació en 1928 y falleció en 2010. ‘La abuela’, ‘Los Reyes’, ‘Sangre de lobos’ fueron algunas de las novelas en las que estuvo.

En su papel en ‘Pedro, el escamoso’, Gutiérrez interpretaba a ‘Pastora’, quien era la madre de Pastor Gaitán y de Gustavo Angarita en el programa. En la vida real, ella era la mamá de Miguel Varoni, el actor que personificaba a Pedro Coral.

De hecho, hace algunos meses, Varoni publicó una fotografía con Teresa y comentó lo siguiente: “Te extraño”. Esta fue la imagen que el actor puso en su cuenta de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Varoni (@soyvaroni)

En el siguiente video, publicado por Caracol Televisión, se puede ver la escena en la que Pastora perdió la memoria y llega a la casa donde vive Pedro:

Herbert King:

El samario nació en 1963 y murió en 2018 producto de un infarto. El actor, quien era el tío de Radamel Falcao García, protagonizó papeles en ‘Pasión de Gavilanes’, ‘El Capo’, ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’ y más.

En la novela fue Heriberto Chávez, un conocido de Coral, y tuvo enfrentamientos con Pedro por la relación que este tenía con su hermana. Esta es una escena de ‘Pedro, el escamoso’, en la que King apareció (minuto 2:47):