El manejo de la información, como en prácticamente todos los conflictos, se ha vuelto en Colombia también una arena de tensiones, y más aún en momentos en que los organizadores del paro nacional y el Gobierno adelantan conversaciones para superar la crisis que ya cumple tres semanas.

Eso quedó en evidencia este martes cuando el periodista Juan Diego Alvira entrevistó al comisionado de paz, Miguel Ceballos, vocero del Gobierno en las conversaciones con el comité del paro, y le pidió respuestas sobre el listado de peticiones de los organizadores de las manifestaciones, que se vuelven a reunir con el Gobierno el próximo jueves.

Cuando Alvira leyó los primeros puntos de ese documento, relativos a las medidas para detener la violencia, retirar el Ejército, al Esmad y no usar armas de fuego, el comisionado Ceballos expresó su inquietud, aunque sin perder la compostura.

“Juan Diego, yo le pido que, así como ustedes han analizado acuciosamente el documento del comité del paro, no solamente usted, sino todos los colombianos, analicen las respuestas del Gobierno. Este es el Gobierno Nacional. Es un gobierno que solamente puede actuar en el marco de lo que le permite la ley y la Constitución”, dijo el funcionario.

Y, para hacer énfasis en que su actuar y el del Gobierno está ceñido a la ley, Ceballos agregó: “Cualquier colombiano que oyera de mi boca o de la boca del presidente de la república que no va a tener Ejército y no va a tener Policía para que lo protejan, por supuesto que protestaría inmediatamente. Hay solicitudes que se hace el comité del paro que sobrepasan las facultades legales que nosotros tenemos, y no podemos aceptarlas”.

“Ayer, en cerca de dos horas y media, respondimos cada una de esas observaciones. Unas son, por supuesto, inaceptables porque están por fuera de la ley y la constitución”, insistió Ceballos. “Le explico: hay un decreto que es el 003 de este año que expidió el Ministerio del Interior, donde se crea la posibilidad de convocar una mesa de evaluación de garantías para las protestas sociales. Hoy el ministro del Interior está convocando esa mesa, de la que hacen parte las organizaciones sociales. Pero no solamente el comité del paro. Hay que decir que hay otras organizaciones que no se sienten representadas en ese comité”.

“¿Cuáles? ¿Cuáles?”, preguntó Alvira.

“Usted puede leer los mismos documentos del comité del paro y ellos dicen que los jóvenes no se sienten representados ahí y que quieren invitarlos. La mayoría de los transportadores de Colombia no están representados en el paro”, respondió el comisionado.

Juan Diego Alvira pregunta si el Gobierno ha buscado a otros sectores

“¿Y el Gobierno ya los ha buscado, comisionado, a ellos, también para sentarse a dialogar?”, volvió a preguntar el periodista.

“No solamente los ha buscado, Juan Diego. Ya se ha sentado a dialogar. Y hay un anuncio concreto: nosotros no nos sentamos solamente a escuchar. El presidente hizo anoche un anuncio trascendental: va a haber el 25 % de subsidio de apoyo para los que contraten jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. Es un hecho concreto que beneficia a más de 500.000 jóvenes”, dijo Ceballos.

Alvira siguió leyendo el documento del comité de paro: “Pero piden más los del paro: que el presidente debe condenar los abusos de la Policía y al mismo tiempo que el ministro de Defensa pida disculpas y retire a los mandos implicados en los abusos de la Policía. Frente a esos otros puntos, ¿qué responde el Gobierno?”.

“Ya el Gobierno respondió, y respondió por escrito, Juan Diego”, dijo Ceballos, insistiendo en que solo se estaba leyendo el documento del comité de paro. “E insisto que vale la pena que usted y todos los colombianos estudien las respuestas”.

“Están tratando de implicar que nuestra Policía siempre en todas sus actuaciones comete excesos. El presidente lo ha dicho de manera absolutamente clara, y lo quiero repetir acá, Juan Diego. Y le pido que me escuche muy claramente: el presidente no ha condenado una vez, sino permanentemente cualquier exceso cometido por la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones”, agregó el funcionario.

Y destacó que el Gobierno también ha pedido que el comité de paro condene los bloqueos. “Pero también hemos pedido, y esa es la conclusión más clara del documento que entregamos ayer, no hemos oído una sola condena del comité de paro a los bloqueos. Ayer se lo solicitamos oficialmente y quiero aprovechar este espacio para solicitárselo de nuevo. Necesitamos que se condenen los bloqueos, porque los bloqueos no están permitidos en la ley, así como no están permitidos los excesos de la fuerza pública”.

Juan Diego Alvira pregunta por violencia sexual de algunos miembros de la fuerza pública

Ceballos también pidió en el medio que se condene la violencia. “Porque cuando hay presencia del Esmad, usted sabe que el Esmad no sale a las calles porque sí; el Esmad es una fuerza especial cuando hay disturbios. Si no hay disturbios, no hay Esmad”.

“Detener la violencia sexual por parte de algunos miembros de la Policía, de Esmad, hace parte también de la lista de peticiones del comité del paro”, intentó seguir Alvira en su lectura de las demandas de los organizadores del paro, pero fue interrumpido por el comisionado de paz.

“Juan Diego, permítame. Yo tengo que interrumpirlo porque cuando usted dice ‘detener la violencia sexual’ está tomando como si eso ya estuviese procesado y juzgado…”.

“No, yo, comisionado… Estoy tomando es tal cual”, precisó Alvira.

“Yo le pido el favor que seamos muy cuidadosos. Es algo que no podemos permitir”, dijo Ceballos.

“Si no, no: pero déjeme, déjeme, porque eso esta en el documento mismo. Yo simplemente estoy citando el documento mismo que ustedes publicaros, señor comisionado”, precisó Alvira.

“No, que publicó el comité [de paro]”, corrigió Caballos a Alvira.

“Que publicaron”, siguió Alvira. “Y establece eso como punto de las peticiones. Detener la violencia sexual del Esmad. Y precisamente como es una de las peticiones del comité, yo le transmito la inquietud a usted para que usted nos dé la respuesta frente a esa solicitud que hace el comité de paro”.

“Es muy importante, Juan Diego, en esto ser muy responsables”, respondió el comisionado. “Si hay una conducta que pueda derivarse de algún miembro de la fuerza pública o de cualquier ciudadano, que afecte los derechos de las mujeres o de los hombres que también pueden llegar a ser abusado sexualmente, por supuesto que no solamente se debe castigar y deben estar en la cárcel. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en generalizar. Yo llamo a la cordura y llamo al respeto mutuo. Lo entiendo a usted que está leyendo un documento de una parte de la expresión de la sociedad, pero también es muy importante reconocer que los miembros de la fuerza pública son ciudadanos y también tienen derechos, y uno de los derechos es al debido proceso”.

“De acuerdo. De acuerdo. Pero yo no le estoy inventando absolutamente nada de lo que estoy exponiendo acá, señor comisionado. Eso está en el documento mismo porque lo revisé juiciosamente”, dijo Alvira, y siguió leyendo el documento del comité de paro.