Paola Jara, intérprete musical de ‘Mala mujer’, jugó con la herramienta de Instagram en donde sus seguidores le hacen preguntas sobre cualquier tema, y ella elige cuál responder a través de las historias.

Una de las preguntas recurrentes es si en algún momento piensa casarse con su pareja Jessi Uribe. Paola Jara ya había hablado de temas de matrimonio a principios de año en una entrevista a Pulzo.

En ese momento, Jara recalcó que ambos tienen la “disposición, el amor y las ganas de que todo siga avanzando como está hasta el momento”.

Asimismo, Paola Jara para responder a este cuestionamiento le preguntó directamente a su novio Jessi Uribe, quien sin titubear dijo que estaba listo para dar el gran paso hacia el altar.

Por su lado, la cantante dijo que les ha ido muy bien estos meses que han convivido en pareja, pero que todo ocurre a su debido tiempo.

“Todo en el tiempo de Dios, pero estamos muy felices viviendo juntos, pero vamos a ver”, afirmó la intérprete de ‘Mala mujer’ a través de una historia de Instagram.

La cantante de música popular aseguró que mide 1,59 y aunque es consciente de que es “superbajita”, eso no la acompleja en lo absoluto porque sabe que tiene solución.

“La verdad, no me importa, soy superbajita, soy feliz, y para eso existen los tacones cuando me quiero sentir un poquito más alta”, manifestó Paola Jara en la historia de Instagram.