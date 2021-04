green

Los fans no solo se interesaron por saber aspectos profesionales de la novia de Jessi Uribe, sino por el negocio que tiene aparte de la música, y del que ya había hablado en Pulzo.

Asimismo, la interrogaron por sus opiniones religiosas o políticas, pero sobre esto ella fue muy prudente, y por detalles de su vida personal y amorosa o sobre su físico, pues aparte de su estatura también le preguntaron si sus labios eran naturales y ella lo confirmó.

¿Cuánto mide Paola Jara?

Luego de decir: “Mido uno con nada”, la famosa de ‘No me preguntes’ (tema que ya aclaró si era o no para su ex Iván Calderón) afirmó que su estatura es 1,59.

Ahí no paró su respuesta, enseguida negó que ser bajita no la acomplejaba e incluso sabía que para eso había una solución.

“La verdad, no me importa, soy superbajita, soy feliz, y para eso existen los tacones cuando me quiero sentir un poquito más alta. Así que, cero complejos, soy bajita, ¿y?”, expresó la intérprete de ‘Como si nada’.

Esa respuesta, así como el resto que hubo en el juego de interacción que hizo en Instagram, la estrella de la música popular colombiana las respondió desde una cama.

En este video se puede ver la historia en la que Paola Jara reveló cuánto mide y negó que su baja estatura la afecte: