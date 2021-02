green

En la conversación con este medio, la también novia de Jessi Uribe confesó que la idea de ponerse a vender ropa deportiva surgió durante la pandemia, pero era un sueño que ya tenía y del que hubo intentos fallidos. Es más, los diseños los sacó con su marca, de la que ya había tenido pijamas.

Las declaraciones de la artista de ‘Mala mujer’ sobre su negocio se pueden escuchar en este video de Pulzo, donde además reveló cuál es su faceta dentro del negocio, además de dueña porque ella es de ‘lavar y planchar’, y por qué hizo esta apuesta y no en un emprendimiento asociado con lo que mejor sabe hacer, música.

¿Por qué Paola Jara tiene negocio de ropa y no de música?

Por una enseñanza que le dejó su papá, explicó la cantante a este portal, en el que también destapó cuáles son sus secretos para lucir tan bella sin hacer dietas.

“Pienso otra posibilidad de negocios, porque en mi casa mi papá siempre me decía como: ‘Que no ponga todos los huevitos en la misma canasta, hay que tener plan A, B y hasta C, y si le da para el D, ¡hágale!’. Entonces, siempre he tratado de cumplir eso, de tener otras alternativas, sin descuidar mi prioridad que es la música”, dijo, como se escucha en la grabación de esta nota.

Asimismo, porque vio una buena oportunidad ya que la ropa deportiva empezó a estar entre las prendas más usadas por la gente en medio de la pandemia; es decir, el tema podría dejarle buenas ganancias.

“Estos meses de pandemia me han ayudado para dedicarme a este sueño. […] Las cosas van bien, emprender no es fácil y voy poco a poco, pero feliz. […] Este tema de la ropa deportiva nació, precisamente, de estar en casa, de tener que adaptarte a entrenar en casa”, manifestó la artista.

Paola Jara es diseñadora de modas

La artista que hace parte de los jurados de ‘A otro nivel’, programa del que ya se sabe por qué algunos no están usando tapabocas, lo reiteró en este medio y, por lo mismo, reveló que en su empresa no solo es la dueña, sino que incluso gran parte de las prendas las diseña ella.

Eso sí, también dejó claro que se asesora por un equipo de trabajo con expertos que están muy al tanto de la moda y las tendencias, aunque ella también intenta estar al día con eso.