Los colombianos confirmaron en una entrevista con Blu Radio que la suscripción a sus canales de OnlyFans está en alrededor de 13 dólares, lo que permite a sus clientes tener actividad durante 30 días.

Incluso confesaron que hay días que varía y pueden aumentar mucho más sus ingresos si publicaron algún video en otras plataformas que sirva de gancho para llevar más tráfico a sus canales, sumando hasta 300 personas en un solo día; eso sin contar cuando los clientes dejan propinas a algunos contenidos.

En la emisora les cuestionaron que obtuvieran ganancias por cifras tan altas y continuaron con una discusión recurrente del dinero que reciben los influenciadores frente a personas con estudios de posgrados. Los modelos señalaron que atraer seguidores a su plataforma requiere mucha constancia y manejo adecuado de todas sus redes sociales.

Además, la pareja reconoció que aunque la plataforma se volvió popular por contenido erótico no es exclusivamente de eso, pues incluso hay perfiles fitness y algunos con otro tipo de negocios.

En la plataforma, confesaron tienen limitaciones para la cantidad máxima de clics al día, el valor que se le puede poner a un video o foto y la plataforma impuso una restricción de pago máxima en la suscripción; todo eso pasó luego que de Bella Thorne incursionó en OnlyFans.

La periodista Camila Zuluaga definió el entorno de la plataforma como la “digitalización de la prostitución”

Ante eso, Daniel señaló que el modelo no está obligado a hacer lo que no quiera así el cliente se lo propusiera, y añadió:

“Yo diría que tiene diferentes puntos de vista. Para mí no es prostitución, no me estoy acostando con nadie, estoy vendiendo un contenido que el cliente decide si verlo o no verlo”.