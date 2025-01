Por: LA CHISMOSA

No es la primera vez que se habla de supuestos hechos delictivos, de índole íntima, que ocurrirían en el ambiente político de Colombia. Pero en las redes sociales del actor y presentador Ómar Vásquez se habla de forma directa del tema, aunque quedan muchas preguntas y asuntos por conocer.

Sin embargo, por su activismo por las causas LGBTIQ+ y las relaciones que tiene con políticos reconocidos y de trascendencia nacional, se entiende que tiene conocimiento de muchos asuntos y detalles. Además, por ser periodista y habiendo pasado por varios medios, también entiende lo que implicaría revelar datos o casos sin pruebas.

Escándalo con políticos que mencionó Ómar Vásquez en sus redes

Aparte de sus estudios en Comunicación Social en la Universidad Javeriana de Bogotá, la entrada de Vásquez a los medios principales del país se dio por medio de la actuación y fue en una de las ediciones del programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del Canal RCN. Allí empezó a explorar el mundo de la actuación y también se dio a conocer por esa habilidad.

Pero nunca abandonó el periodismo, las causas sociales y defensa de la comunidad LGBTIQ+, llegando hasta el punto de personificar a ‘Diva Rebeca’, con la que hizo entrevistas reveladoras y de todo tipo. Por otra parte, en sus redes sociales se han visto muchas críticas a lo que pasa en la actualidad en el mundo y el tema político siempre ha sido su foco de denuncias.

Y el pasado 7 de enero de 2025 en su cuenta de ‘X’, red social antes conocida como Twitter, dejó este mensaje que tuvo alrededor de 15.000 visualizaciones, un par de decenas de comentarios y unos cientos de ‘Me Gusta’, además de varios citados desde otras cuentas:

“Tanto político “hetere” y con familia ‘tradicional’ buscando ‘pollitos gay’ para satisfacer fantasías en lo oculto. Ese escandalito de pros… con menores que nadie será capaz de tocar por miedo a que nos desaparezcan”.

Para esos que no entienden o no están familiarizados con lo que publicó Vásquez, indica que a pesar de que hay personajes de la política heterosexuales y que no muestran ante el público problemas con sus familias o vida personal, tienen secretos escondidos de aventuras o fantasías con personas de su mismo género.

Pero lo más llamativo y polémico es que Omar Vásquez mencionó que estos casos serían con menores de edad y allí ya se configura un delito, más allá de la vida secreta de cada persona. Por eso, la publicación no pasó inadvertida y da para que surjan preguntas o relaciones con denuncias anteriores de que hay otras situaciones en entidades públicas y políticas, pero que no han pasado a mayores porque todo queda en acusaciones sin nombres o señalamientos puntuales.

Eso sí, se espera si el mismo actor y presentador, que recientemente perteneció al programa ‘Lo Sé Todo, Colombia’ antes de finalizar su ciclo en el Canal 1, da más señales o datos de esta situación que no es menor y trasciende los chismes.

