Hace una década, en una icónica edición de ‘Protagonistas de nuestra tele‘, el carismático Ómar logró la fama gracias a su encarnación del personaje Diva Rebeca.

En un giro lleno de significado, fue este mismo personaje de Diva Rebeca quien se encargó de sondear sobre ciertos momentos que el versátil actor y periodista había mantenido en el misterio.

(Lea también: La talentosa ‘influencer’ transgénero que sigue conquistando a miles de seguidores)

El artista, quien hace poco formó parte de ‘Los medallistas’ en el Canal Caracol, reflexionó sobre el motivo que lo llevó a ocultar su homosexualidad en ese entonces.

Recientemente, el protagonista contrajo matrimonio con el comunicador social Sergio Caballero y optó por establecer su residencia en España, un cambio que marcó un punto de inflexión en su vida.

(Vea también: La pareja LGBTI de ‘influencers’ que inspira con su deseo de ser padres)

“El proceso de aceptación tomó forma cuando encontré el amor. Mi voz se convirtió en un instrumento crucial para alzarla en favor de aquellos que han sufrido la hostilidad de la sociedad. Mi travesía me llevó a España, donde me gradué como Maestro en Artes Escénicas. Esta etapa también me permitió explorar diversos países en esta parte del mundo y enriquecer mi formación. No obstante, anhelo regresar a mi país y aportar con todo lo aprendido”, compartió.