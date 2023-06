Hace unas semanas, Santana Rosa dio su primera entrevista en el programa ‘El Show de la Diva Rebeca’. Durante una conversación sincera y humana, habló sobre su proceso personal para alcanzar la imagen con la que siempre soñó y con la cual ha logrado reconciliarse consigo misma.

Esta entrevista íntima captó la atención mundial. Santana afirmó que nunca estuvo en el armario, expresando:

“Yo era libre, salía a divertirme. Salía de la mano con mi novio si quería. En ese momento, creía que era auténtica. En la televisión, había que ser más cauteloso y mostrar una imagen masculina por si te cerraban puertas o algo así. Aunque no me costaba jugar ese papel por un tiempo, al final te das cuenta de que tienes una máscara y una doble vida, y eso se convierte en una bola de nieve”.

La actriz, quien ha participado en producciones como ‘Pálpito’ de Netflix y ‘La Venganza de Analía’, compartió cómo vivió el momento en que su público empezó a especular sobre su identidad.

“En una entrevista hablaba de mis uñas y otros temas, y el programa lo promocionó como una salida del armario, como una confesión, pero eso no era cierto. No estaba saliendo del armario porque nunca estuve dentro. Los titulares que surgieron fueron impactantes porque no representaban la realidad, no eran mi historia”, enfatizó.

Santana se une a celebridades que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+ como Endry Cardeño e Isabella Santiago, quienes también han mostrado su orgullo abiertamente. Sin embargo, la actriz reconoció que el proceso no ha sido fácil.

“La gente me preguntaba si era no binaria o trans, y yo no sabía cómo afirmarlo. No quería lidiar con eso, no estaba preparada. Pero al comenzar mi transición, primero con mi familia y luego saliendo vestida a la calle, empecé a notar las diferencias. Subirme a un taxi o a un Transmilenio se volvió una experiencia completamente distinta. Borré todas las publicaciones de mi Instagram y subí la única foto que tengo en este momento. Pronto volveré y estaré más activa. Esta es la información que quiero compartir, y dejo la conversación ahí. Quiero que la gente sepa que no volveré a interpretar personajes masculinos y que necesito seguir actuando”, afirmó en su primera aparición pública después de haber tomado la decisión de vivir como mujer.