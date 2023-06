Durante una entrevista con Diva Rebeca, la versátil ‘Queen Juandy‘ abrió su corazón y compartió algunos episodios desconocidos de su vida. La ‘influencer’ aseguró: “Hablé con mi círculo cercano y les conté mi verdad. Muchos tenían curiosidad y pensaban que comenzaría a tomar hormonas, pero ser mujer no se trata de eso. Se trata de verse y sentirse mujer“.

‘Juandy’ reveló que, tras conversar con algunas amigas, dio el paso de reconocerse como una mujer trans. Sin embargo, el camino no fue fácil. “Recibí comentarios desagradables; una chica me dijo que todas sabíamos quién era en realidad, pero que lo ocultaba. En mi opinión, cada persona tiene su propio proceso y no se debe presionar a nadie. Existe discriminación interna dentro de la comunidad, a veces más intensa y perjudicial que lo que se puede experimentar en la calle“, relató.

Su deseo es simplemente existir sin miedo, sin sentirse representante de todas las mujeres trans.

Esta exitosa mujer también es una fanática de las producciones de los años 2000 en las redes sociales, como TikTok e Instagram. “Cuando era pequeña, soñaba con lucir tan espectacular como ellas. Mi papá me compró un póster de ‘Pasión de Gavilanes’, yo bailaba y me sentía como Rosario Montes a los cinco años. Crecí admirando a estas divas espectaculares, y los años 2000 representan ese momento en el que soñé con ser una mujer como ellas”, reflexionó.

Esta divertida y reveladora entrevista, que llega en una semana en la que las banderas del orgullo LGBTQIA+ se extienden por todo el mundo.