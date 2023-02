Las revelaciones de la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, en la que confiesa que consume marihuana de forma habitual generaron una ola de críticas que llevaron, incluso a que otros miembros del Congreso le pidieran a la Comisión de Ética y Estatuto del congresista iniciar acciones contra la integrante del Pacto Histórico.

Y es que al despacho de Andrés Guillermo Montes, presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, llegó una carta del representante antioqueño Juan Espinal en el que pide a esa comisión –de la que él hace parte–, investigar si Boreal ha consumido marihuana durante las plenarias y debates del órgano Legislativo.

“Como miembro de la Comisión Legal de Ética y el Estatuto del Congresista, considero que se puede estar incurriendo en la conducta sancionable establecida en el numeral D del artículo 9 de la Ley 1828 de 2017, la cual establece lo siguiente: ‘Asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas’”, señala la petición que fue radicada este viernes en el Congreso.

El representante del Centro Democrático recuerda que el artículo 3 del Código de Ética y Estatuto del Congresista señala que “se aplicará a senadores de la República y representantes a la cámara que en ejercicio de su función transgredan los preceptos éticos y disciplinarios previstos en este código, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Rama Jurisdiccional del poder público en materia penal o contencioso administrativa”.

Durante una intervención en el Legislativo, Boreal aseguró que consume marihuana casi a diario y que le encanta.

“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días (lo hago). Me encanta. No me da miedo decirlo. Creo que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que el consumo no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, aseguró la representante, emulando lo hecho meses atrás por el también representante antioqueño Daniel Carvalho, que en un debate sobre el proyecto de ley que busca regular el consumo de cannabis, reveló que fumaba marihuana desde hace 25 años.

“(…) Eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, argumentó Carvalho en su momento.

Para Espinal, la conducta adoptada por Boreal no está a la altura de la dignidad que ostenta y transgrede los principios éticos y disciplinarios que rigen a las personas que ocupan cargos públicos y de elección popular, por eso pide que la joven congresista sea investigada.

“Comedidamente solicito a la Mesa Directiva iniciar una acción ética y disciplinaria de oficio con el fin de que el instructor ponente designado esclarezca si la representante a la cámara Susana Gómez está infringiendo el Estatuto del Congresista y si es necesario aplicar alguna sanción en este caso”.

Además de las declaraciones, este viernes se conoció que la representante del Pacto Histórico contrató en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a la que sería su pareja sentimental; quien además no es profesional y solo ha acreditado el estudio de cinco semestres en Ciencia Política.

“La representante Susana Boreal le paga $ 9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como asesor en su UTL, quien solo acreditó 5 semestres de ciencia política y 3 años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular”, detalló el abogado Daniel Briceño en su cuenta de Twitter.

La denuncia del abogado coincide con los testimonios de varios miembros de la campaña y de su UTL que han manifestado sentirse acosados y vulnerados en su salud física y mental cuando trabajaron con la representante antioqueña.