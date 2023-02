Críticas le han caído a la representante a la Cámara por Bogotá y militante del Pacto Histórico, Susana Boreal, luego de que confesara en una sesión en el Congreso de la República que consume de forma regular marihuana.

“Hay derecho al disfrute. Soy consumidora de marihuana de forma regular . De hecho todos los días. Me encanta”, dijo Boreal en medio de la audiencia, afirmando que no le daba miedo confesarlo a nivel nacional.

Luego de sus declaraciones las críticas, no se hicieron esperar. El abogado jurista Hollman Ibáñez se fue lanza en ristre contra Susana Boreal y la calificó en sus redes sociales de “marihuanera”.

Entre tanto, la congresista argumentó que esa es la transformación cultural que necesita el país. “Necesitamos que vean que la marihuana no tiene nada que ver en como seamos como personas”.

De igual forma, el abogado Daniel Briceño compartió el video a lo que Boreal le agradeció por la “difusión”. Sin embargo, el analista respondió con una pulla para la representante a la Cámara.

Wow, sé que me han investigado hasta la primera comunión y no han podido encontrar nada, porque nada tengo.

Ya veremos bajo qué lupa moral y sesgada me van a juzgar.

— Susana Boreal (@SusanaBoreal) February 23, 2023