El exsenador Gustavo Bolívar volvió a lanzarle pullas a Roy Barreras, presidente del Congreso y miembro del Pacto Histórico, por los acercamientos que confirmó con políticos tradicionales a través de su nuevo partido, La Fuerza de la Paz.

Bolívar, quien renunció a su curul en el Senado para volver a la producción de series de televisión, aprovechó la creciente incomodidad interna en el Pacto Histórico con Barreras para lanzarle indirectas en redes sociales y cuestionar así sus movimientos políticos.

Después de criticar a Barreras fuertemente este martes, Bolívar volvió a pronunciarse en un video para cuestionar que algunos políticos del Pacto Histórico “empiezan a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y sectores corruptos de la política”.

Vine a la política a luchar contra corruptos, no a aliarme con ellos. Si el nuevo partido da avales a quienes condujeron al país a la corrupción, al genocidio y a la desigualdad, no sigamos hablando de cambio.

El Pacto Histórico debe decidir si son bienvenidos a nuestra casa o no pic.twitter.com/lpdCV1HMVI

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 22, 2023