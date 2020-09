green

Las plataformas de entretenimiento son unas aliadas para las personas durante los tiempos libres, especialmente en la etapa de aislamiento selectivo, con el fin de buscar nuevas maneras de pasar el rato sin salir de casa. También hay otros servicios como Amazon Prime y Disney+, que se espera que llegue pronto al país.

Cuál es mejor, ¿Netflix o HBO?

Elegir uno de los dos depende de lo que busca el usuario, puesto que ambos ofrecen series, películas y documentales de diversos géneros. Aunque Netflix es el servicio de ‘streaming‘ más popular entre los programas de suscripción de contenido audiovisual, HBO ha llegado como una opción para quienes buscan un cambio en lo que consumen a diario.

Por un lado está HBO, que cuenta con HBO Go, HBO Now y HBO Max. Los dos primeros son muy similares, apuntó Cnet; la diferencia es que HBO Now es para cualquier persona que se quiera suscribir, mientras que HBO Go es una aplicación que está disponible únicamente para quienes cuentan con dicho servicio por cable o satélite.

HBO Max es el más reciente de los tres, pues fue lanzado en mayo de este año en Estados Unidos, aunque se espera que llegue a Colombia en 2021 y reemplace a HBO Go, que es uno de los que está actualmente en el país, explicó GamerFocus. Esta versión contará con los títulos normales de HBO y otros que no son del canal.

Por otro lado está Netflix, que llegó a Colombia en 2011 y funciona bajo una sola modalidad. El servicio se puede disfrutar en televisores, computadores, tabletas y celulares. Basta con contar con una cuenta para acceder a su contenido, aunque recientemente la empresa anunció que hay unas películas y algunos capítulos de series que se pueden ver gratis desde la página web.

Precios de Netflix y HBO en Colombia

De acuerdo con el portal oficial de HBO Latinoamérica, HBO Go está disponible en la App Store, Google Play Store y en Roku. Los usuarios pueden descargar la ‘app’ gratuitamente, pero deberán suscribirse a HBO en la tienda de Google o Apple, o con un operador de televisión para acceder al contenido. El precio varía dependiendo de la empresa que brinde el servicio. Quienes ya tienen contratado HBO con un proveedor de servicios o con una plataforma ‘online’ es probable que tengan Go incluido.

HBO Max cuesta 14.99 dólares en Estados Unidos, por lo que se espera que en Colombia tenga un valor similar al cambio en pesos colombianos (alrededor de 58 mil pesos), indicó GamerFocus.

Con respecto a Netflix, el precio varía dependiendo del tipo de plan. El básico cuesta 16.900 pesos mensuales, el estándar vale 26.900 pesos al mes y el ‘premium’ tiene un costo de 38.900 pesos mensuales, según el sitio web de la compañía.

Ventajas y desventajas de Netflix

En lo que corresponde a las ventajas, el servicio está disponible en más de 190 países y cuenta con más de 100 millones de usuarios inscritos, que disfrutan de los más de 2.000 títulos habilitados, dentro de los cuales se destacan algunos de comedia. El contenido está clasificado en categorías, como series, películas y documentales, y subcategorías relacionadas con el género de cada uno. Además, no hay publicidad ni compras dentro de la plataforma, afirmó ADSLZone.

Adicionalmente, la aplicación permite tener hasta cuatro perfiles, con el fin de que cuatro personas puedan ver contenidos diferentes simultáneamente y queden guardadas sus preferencias de consumo. Todos los títulos se pueden descargar para verlos ‘offline’.

Asimismo, el usuario puede adquirir cualquiera de las tres opciones de planes disponibles, según sus gustos, presupuesto y necesidades.

En cuanto a las desventajas, la plataforma se demora mucho tiempo en subir nuevos capítulos de las series; el contenido es diferente en cada lugar, por lo que no se puede disfrutar en Colombia de todo lo que hay en Estados Unidos, por ejemplo; y, ciertas entregas no cuentan con subtítulos en español, sino que solo se pueden ver en el idioma original, indicó el portal especializado Estamos de Cine.

Ventajas y desventajas de HBO

Con respecto a las ventajas, HBO no tiene un costo adicional si el usuario ya cuenta con un plan con un operador de televisión que incluya el canal dentro de su paquete. La persona solo tiene que llamar al proveedor y habilitar el servicio.

Los suscriptores tienen acceso a contenido de diferentes géneros y pueden acceder a él a través de su celular o tableta, instalando la aplicación en las tiendas de descarga. También es posible comprar un dispositivo externo como Roku, por el que solo se paga una vez y permite utilizar HBO ilimitadamente.

Por el lado de las desventajas, de acuerdo con Espinof, HBO no lanza todos los capítulos de una temporada inmediatamente, como sucede con Netflix, sino que se toma su tiempo en ir sacando uno por uno.

Además, HBO no cuenta con contenidos 4K ni HDR, según el medio especializado en tecnología Unocero, y hay un único precio para los usuarios, que varía dependiendo del plan que les ofrezca su proveedor de servicios. Tampoco es posible crear perfiles para cada persona que consume los títulos disponibles en la cuenta.

Su plataforma de HBO Go ha sido, además, fuertemente criticada en múltiples ocasiones por su inestabilidad.

Mejores series y películas de Netflix y HBO

Según el portal de comparación de servicios Comparaiso, las mejores series de Netflix son: ‘The Haunting of Hill House’, ‘Alias ​​Grace’, ‘Peaky Blinders’, ‘Mindhunter’ y ‘Mad Men’, mientras que las mejores películas son ‘Marriage Story’, ‘Rosemary’s Baby’, ‘Zodiac’, ‘The Irishman’ y ‘Dolemite is My Name’. También, son recomendados estos 9 títulos ganadores de los Premios Emmy. A continuación, el tráiler de ‘Peaky Blinders’.

Con respecto a HBO, las series recomendadas por el sitio mencionado son ‘Chernobyl’, ‘Killing Eve’, ‘Los Soprano’, ‘The Handmaid’s Tale’, ‘The Deuce’, ‘Game Of Thrones’, ‘Westworld’ y ‘Years and Years’, mientras que las mejores películas son ‘Celda 211’, ‘Shutter Island’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Ocho apellidos vascos’, ‘Ha nacido una estrella’, ‘The Conjuring 2’ o ‘La Guerra de los Mundos’. A continuación, el tráiler de ‘Chernobyl’.